Удари РФ не припиняться після потепління: як уряд планує рятувати енергосистему

Юлія Свириденко / © Юлія Свириденко

Український уряд розпочав завчасну підготовку до наступного опалювального сезону, доручивши обласним адміністраціям розробити чіткі плани енергетичної стійкості регіонів на тлі неминучих майбутніх атак РФ.

Про це розповіла прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

Підготовка до нових ударів

За словами Свириденко, держава активно працює над забезпеченням енергетичної безпеки. Для цього відбулася спеціальна нарада за участю представників профільних міністерств, очільників ОВА та керівництва енергетичних компаній.

Влада розуміє всі ризики, тому підготовку до наступного опалювального сезону не відкладають на осінь. Головне завдання зараз — зберегти працездатність систем життєзабезпечення у громадах попри складні погодні умови.

«У нас немає ілюзій — ворог продовжить бити по енергетиці навіть із настанням тепла. Тому вже зараз готуємо чіткі плани стійкості на рівні кожного регіону, щоб забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення і готовність громад до наступної зими», — наголосила Юлія Свириденко.

Ключові елементи стійкості

Головна концепція стійкості базується на чотирьох елементах: посиленому захисті критичної інфраструктури, розвитку розподіленої генерації електрики та тепла, а також встановленні альтернативних джерел живлення. Уряд доручив місцевій владі оперативно визначити перелік найважливіших об’єктів, які треба убезпечити та забезпечити автономним живленням першочергово.

Кожна область має скласти детальний покроковий план робіт із чіткими строками виконання до початку холодів. Також регіонам необхідно прорахувати фінансові потреби та ресурси на обладнання, щоб держава могла синхронізувати ці плани зі своїми можливостями та допомогти в їхній своєчасній реалізації.

Нагадаємо, російські атаки по енергетиці західних областей України мали приховану мету. Ціль загарбників — не лише створення критичної ситуації, а й намагання відрізати державу від імпорту електроенергії.