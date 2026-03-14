Удари РФ по енергетиці: які графіки діятимуть 15 березня
У суботу, 15 березня, в усіх регіонах України застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
В Україні 15 березня застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Вони діятимуть з 17:00 до 23:00. Причиною стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
Про це повідомляє «Укренерго».
Ситуація в енергосистемі України
Енергетики повідомили, що 15 березня у всіх областях України запроваджують графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Такі заходи діятимуть у вечірній час — від 17:00 до 23:00. Зазначається, що причиною обмежень стали пошкодження енергетичної інфраструктури після російських ракетних та дронових атак.
Українців закликають раціонально користуватися електроенергією та, за можливості, переносити активне енергоспоживання на денні години — з 11:00 до 16:00. Важливо також не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у вечірній період, коли навантаження на систему є найбільшим.
Водночас фахівці наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому громадян просять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.
Раніше ми повідомляли, що Україна шукає обладнання для відновлення ТЕЦ у ЄС. Так, фахівці провели інспекцію восьми комісованих теплоелектроцентралей у країнах Європейського Союзу, щоб визначити обладнання, яке можна використати для ремонту енергетичної інфраструктури. Частину необхідних компонентів Україна офіційно запросила для передавання.