Удари РФ по енергетиці: які графіки відключень діятимуть 18 листопада

Відключення світла

Енергетики відзвітували про ситуацію в мережі станом на 18 листопада. Так, через наслідки ракетно-дронових ударів Росії є знеструмлені споживачі. У більшості регіонів діятимуть графіки погодинних відключень.

Про це повідомляє «Укренерго».

Ситуація в енергосистемі

Як зазначається, є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській та Сумській областях. Аварійно-відновлювальні роботи розпочались там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація.

«Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», — констатували у відомстві.

Продовжують відчуватися і наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак. Через це у більшості регіонів України сьогодні продовжують застосовуватись заходи обмеження споживання. Тож графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 4 черг діятимуть до кінця доби.

«У всіх регіонах, де застосовуються погодинні відключення, діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу», — завершили в «Укренерго».

Нагадаємо, фахівці спрогнозували, скільки можуть тривати графіки обмежень електропостачання.

Відключення світла в Україні можуть тривати всю зиму. На жаль, слід готуватися і до такого сценарію.

«Потенційно — це можливо. Війна не закінчена. Можу тільки запевнити, що ми як оператор системи передавання, разом з власниками об’єктів генерації — робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані», — відповів голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.