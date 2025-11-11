ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
103
1 хв

Удари РФ по енергетиці: які області перебувають без світла

Зранку 11 листопада є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

Упродовж минулої доби РФ завдала ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Через це застосовуються відключення світла.

Про це повідомляє «Укренерго».

Де є обмеження

Станом на ранок 11 листопада є знеструмлені споживачі у таких областях.

  • Запорізька

  • Дніпропетровська

  • Одеська.

Наголошується, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути пошкодження та заживити усіх споживачів.

«Аварійно-відновлювальні роботи виконуються з дотриманням вимог безпеки та після отримання відповідних дозволів від військовослужбовців», — зазначається у повідомленні.

Раніше експерт пояснив, чому після атак РФ світло вимикають нерівномірно.

Проблема в тому, що окупанти били не тільки по електростанціях, розташованих переважно на сході та півдні України. Обстріляні й магістральні підстанції, які забезпечують передачу енергії на великі відстані. У результаті з одного боку є дефіцит потужності в східних регіонах, а з іншого — пошкодження ліній, через що електроенергію фізично неможливо передати із заходу країни. І саме через це рівномірно розподілити електрику по всій території України нині неможливо.

«Це технічно нереально. Пошкоджена генерація, пошкоджені мережі — маємо обмеження і за потужністю, і за передачею. Як у таких умовах можна скласти однакові графіки для всіх? Це просто маячня», — розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

