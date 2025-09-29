Удари РФ по енергетиці: яку відповідь готує Україна

Удари по Росії / © ТСН.ua

Реклама

В Україні працюють над масштабуванням виробництва ракет. З огляду на те, що РФ атакує українську енергетику й здійснює підготовку до організації блекауту взимку, відповідь може бути симетричною.

Про це розповів військовий експерт Ігор Романенко в ефірі «КИЇВ24».

За його словами, йдеться про покращення характеристик БпЛА та нарощування виробництва ракетного озброєння.

Реклама

«Засоби для завдання ударів в Україні збільшуються, тобто покращуються характеристики ударних безпілотних апаратів. Далі додається ракетне озброєння, проводяться бойові іспити, по реальних об’єктах ворога», — зазначає Ігор Романенко.

Оскільки РФ зосереджує свої удари на енергетиці України, каже він, то відповідь також може бути симетричною.

Нагадаємо, після атаки дронів у Бєлгороді та районі 28 вересня місцями зникло елекро- та водопостачання, є перебої з інтернетом. Стало відомо, що було завдано удару по місцевих ТЕЦ та підстанції.

«У місті місцями зникла електрика та водопостачання, зупинилися ліфти, магазини закрилися або працюють лише за готівку, транспорт ходить із перебоями, на частині вулиць немає освітлення, також не працюють світлофори», — пише ASTRA.