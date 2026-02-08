- Дата публікації
Удари РФ по енергетиці: який вигляд мають об'єкти після обстрілів у морози
Енергетики продовжують ліквідацію наслідків масованих ударів РФ.
Росіяни у січні-лютому завдали масованих обстрілів по енергетиці України. Показали, який вигляд мають енергооб’єкти України після атак у рекордні морози.
Кадри оприлюднило Міненерго.
Руйнування на енергетичних об’єктах України значні, тож фахівці працюють над відновленням пошкодженого обладнання. У відомстві наголошують: енергетики працюють безупинно, щоб заживати споживачів, які перебувають без електро- й теплопостачання.
«Без пауз і вихідних. Вони не чекають гарної погоди. Вони повертають світло і тепло у наші домівки», — зазначається у повідомленні.
У Міненерго подякували енергетикам, які працюють у надскладних умовах 24/7.
Раніше у МЗС Латвії відреагували на удари РФ по енергетичному сектору України. Так, очільниця відомства Бойба Браже наголсила: це спроба заморозити українців до смерті.
«РФ атакувала енергетичний сектор України — високовольтні лінії електропередачі та ключові підстанції. Це вже вплинуло на виробництво атомної енергії. Йдеться про терор проти народу України з метою заморозити його до смерті», — наголосила Браже.