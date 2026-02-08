Байба Браже / © Associated Press

Реклама

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже різко відреагувала на нові атаки РФ по енергетичному сектору України.

Вона у соцмережі Х написала, що російська армія цілеспрямовано б’є по ключових об’єктах, від яких залежить життя мільйонів людей.

«РФ атакувала енергетичний сектор України — високовольтні лінії електропередачі та ключові підстанції. Це вже вплинуло на виробництво атомної енергії. Йдеться про терор проти народу України з метою заморозити його до смерті», — наголосила Браже.

Реклама

Очільниця МЗС Латвії підкреслила, що такі дії Кремля є грубим порушенням міжнародного права та ще одним доказом того, що Росія веде війну не лише проти української держави, а й проти цивільних.

Вона також повідомила, що Латвія продовжує надавати Україні нові пакети допомоги та виступає за посилення санкційного тиску на РФ, аби позбавити Москву ресурсів для подальшого терору.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що під час крайньої атаки основною ціллю росіян стали енергомережа, генерація та розподільчі підстанції.

Ми раніше інформували, що в ніч проти 7 лютого ворог завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.