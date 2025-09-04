ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
420
Час на прочитання
1 хв

Удари РФ по критичній інфраструктурі: в одній з областей є знеструмлення

Через обстріл РФ без електрики частково залишилися мешканці Сум та Сумського району.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Електрика

Електрика / © pixabay.com

Армія РФ вдарила по критичній інфраструктурі Сум. Внаслідок атаки частина обласного центру та району знеструмлена.

Про це повідомляє АТ «Сумиобленерго».

Ціллю ворога на Сумщині знову стала критична інфраструктура. Наслідки відчувають місцеві.

«Шановні споживачі електроенергії! Унаслідок удару армією РФ по критичній інфраструктурі Сум частково знеструмлений обласний центр і частина Сумського району», — йдеться у повідомленні.

Енергетики додають, що перерва в розподілі електроенергії є тимчасовою. Вони докладають максимум зусиль, щоб відновити постачання.

Нагадаємо, у ніч проти 2 вересня РФ обстріляла Суми. Через удар постраждала дитина.

Через російську агресію руйнувань зазнали багатоквартирні житлові будинки, а у нежитловому приміщенні зафіксували масштабну пожежу.

Відомо, що під час ліквідації займання росіяни завдали повторних ударів. Це ускладнило роботи рятувальникам. Згодом, на щастя, їм вдалося повністю ліквідувати пожежу.

Дата публікації
Кількість переглядів
420
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie