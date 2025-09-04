- Дата публікації
Удари РФ по критичній інфраструктурі: в одній з областей є знеструмлення
Через обстріл РФ без електрики частково залишилися мешканці Сум та Сумського району.
Армія РФ вдарила по критичній інфраструктурі Сум. Внаслідок атаки частина обласного центру та району знеструмлена.
Про це повідомляє АТ «Сумиобленерго».
Ціллю ворога на Сумщині знову стала критична інфраструктура. Наслідки відчувають місцеві.
«Шановні споживачі електроенергії! Унаслідок удару армією РФ по критичній інфраструктурі Сум частково знеструмлений обласний центр і частина Сумського району», — йдеться у повідомленні.
Енергетики додають, що перерва в розподілі електроенергії є тимчасовою. Вони докладають максимум зусиль, щоб відновити постачання.
Нагадаємо, у ніч проти 2 вересня РФ обстріляла Суми. Через удар постраждала дитина.
Через російську агресію руйнувань зазнали багатоквартирні житлові будинки, а у нежитловому приміщенні зафіксували масштабну пожежу.
Відомо, що під час ліквідації займання росіяни завдали повторних ударів. Це ускладнило роботи рятувальникам. Згодом, на щастя, їм вдалося повністю ліквідувати пожежу.