Удари РФ по залізниці України: BBC назвало мету ворога

Протягом останніх трьох місяців країна-агресорка Росія посилила напади на залізницю. Через ці атаки страждають і мирні жителі.

Про це пише BBC.

Залізниця протяжністю 21 000 кілометрів виконує не тільки транспортну, а й стратегічну функцію, залишаючись символом стійкості та життєздатності України.

Видання називає дві причини

Перша - різко зросли можливості Росії виробляти велику кількість відносно дешевих дронів типу «Шахед», здатних літати все далі.

Друга - майже повна стагнація на лінії фронту, через що російська армія змістила фокус на руйнування шляхів постачання.

«Противник намагається повністю зупинити нас. Це частина тактики війни — посіяти паніку серед громадян, зруйнувати економіку і зробити країну непридатною для життя», — заявляє гендиректор «УЗ» Олександр Перцовський.

Нагадаємо, 12 жовтня міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що з серпня 2025 року російські окупанти завдали по об’єктах «Укрзалізниці» майже 300 ударів.

Зокрема, у зв’язку з постійними спробами ворога порушити транспортне сполучення з прифронтовими регіонами, зокрема з Сумщиною, на окремих ділянках залізниці вже другий тиждень виникають тимчасові зміни в русі потягів. Це призводить до затримок, перенаправлення маршрутів або тимчасового призупинення руху.