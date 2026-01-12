ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1021
2 хв

Удари РФ по залізниці України: які плани ворога

Окупанти намагаються зруйнувати ключові вузлові станції.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Росіяни прицільно б'ють по локомотивах

Росіяни прицільно б’ють по локомотивах / © Associated Press

Від літа 2025 року росіяни розпочали хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України. В останні місяці РФ випробувала атаки «Шахедами» та іншими ударними БПЛА по українській залізничній інфраструктурі.

Про це в етері «Radio NV» розповів військовий оглядач Денис Попович.

«З установленням „Старлінку“ дальність польоту у них більша, ніж у стандартного. І зараз очевидно, що вони намагаються знецінити перекидання вантажів від польського кордону. Й тому удари йдуть по певних напрямках», — сказав Попович.

Він зазначив, що спершу росіяни атакували залізничну інфраструктуру, зокрема тягові підстанції та вузли. А зараз розпочали атаки й по окремих тепловозах та залізничних складах. Йдеться про комплексні атаки, коли під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали.

«Це вони відпрацьовували у Сумській області, в Чернігівській. І зараз вони плавно перейшли до Житомирської області. Де проблеми можуть бути з логістикою потужні. Це розуміє Генштаб і найближчим часом вже будуть певні контрдії», — додав він.

Нагадаємо, у жовтні РФ здійснила масований удар по залізниці на Одещині. Тоді окупанти влучили в депо, поранення дістав машиніст поїзда. Водночас були удари по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на півночі, зокрема в Конотопі.

Також окупанти вдарили по пасажирському потягу та вокзалу в Шостці, що на Сумщині. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський повідомив, що ворог обстріляв два поїзди, які прямували до прифронтових регіонів: приміського сполучення (Шостка — Терещенське/Новгород-Сіверський) та далекого сполучення (Київ — Шостка).

Раніше Росія завдала комплексного удару по залізничній інфраструктурі. Внаслідок знеструмлення на Дніпропетровському напрямку були затримки руху низки поїздів.

1021
