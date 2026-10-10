ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
19k
Час на прочитання
2 хв

Удари РФ по Запоріжжі перетворили будинки на руїни: 20 загиблих, серед яких діти, під завалами є люди — подробиці (оновлено)

Майже 30 житлових будинків пошкоджені через російський ранковий обстріл Запоріжжя. Під завалами шукають людей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Атака на Запоріжжя.

Атака на Запоріжжя. / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

На світанку 10 жовтня армія РФ атакувала житлові квартали у Запоріжжі. На місто скинули керовані авіабомби. Зокрема, сталось влучання у п’ятиповерховий житловий будинок. Кількість загиблих зростає.

Що відомо про наслідки «прильоту» обласному центрі, читайте у матеріалі ТСН.ua.

У місті Запоріжжя від 02:25 було оголошено тривогу через ракетну загрозу. Близько 4 ранку пролунали вибухи. Т.в.о. очільника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив про атаку на місто.

Влада оголосила неділю, 11 жовтня, Днем жалоби у Запоріжжі за загиблими, внаслідок сьогоднішніх ударів.

«Росіяни забрали життя людей. Серед них — діти. Вони мали жити. Обіймати рідних, будувати плани, радіти кожному дню. Діти мали рости, мріяти, пізнавати світ. Але Росія жорстоко обірвала їхні життя», — наголосив чиновник.

Наслідки атаки на Запоріжжя

Внаслідок атаки в обласному центрі пошкоджено щонайменше 26 будинків: 23 багатоповерхівки і три приватні будинки у Шевченківському та Вознесенівському районах. Значних пошкоджень зазнали три будинки. В одному з під’їздів п’ятиповерхівки через «приліт» частково обвалилися конструкції на рівні другого поверху.

На кадрах у Мережі видно, що деякі оселі перетворилися на суцільні руїни — від будівель залишилися понівечені конструкції і гори уламків. Навколо розкидані уламки скла й будівельні матеріали.

Що відомо про жертв атаки

Як повідомили у ДСНС, внаслідок удару загинули 20 людей.

«До 20 людей зросла кількість загиблих через авіаудар росіян, з них 3 дитини. Ще 18 — постраждали, з них 3 дитини», — розповіли рятувальники.

Раніше місцева влада повідомляла, що четверо потерпілих госпіталізували до лікарні. За даними медиків, двоє травмованих перебувають у тяжкому стані.

«Пошуково-рятувальна операція триває. Доля ще шести людей залишається невідомою», — наголосив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя — фото

Росія вдарила по житловій багатоповерхівці в Запоріжжі. / © Запорізька ОВА

Росія вдарила по житловій багатоповерхівці в Запоріжжі. / © Запорізька ОВА

Росія вдарила по житловій багатоповерхівці в Запоріжжі. / © ДСНС

Росія вдарила по житловій багатоповерхівці в Запоріжжі. / © ДСНС

Росія вдарила по житловій багатоповерхівці в Запоріжжі. / © Запорізька ОВА

Росія вдарила по житловій багатоповерхівці в Запоріжжі. / © Запорізька ОВА

Нагадаємо, напередодні, 9 жовтня, РФ вдарила по житловій забудові в Запоріжжі. Вдосвіта росіяни скинули на місто шість керованих авіабомб. Загинув чоловік. Понад 15 людей отримали поранення, зокрема 14-річна дитина.

Окрім того, тогож дня росіяни FPV-дроном вдарили по маршрутці у середмісті Запоріжжя.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie