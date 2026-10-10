Атака на Запоріжжя. / © ДСНС

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

На світанку 10 жовтня армія РФ атакувала житлові квартали у Запоріжжі. На місто скинули керовані авіабомби. Зокрема, сталось влучання у п’ятиповерховий житловий будинок. Кількість загиблих зростає.

Що відомо про наслідки «прильоту» обласному центрі, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

У місті Запоріжжя від 02:25 було оголошено тривогу через ракетну загрозу. Близько 4 ранку пролунали вибухи. Т.в.о. очільника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив про атаку на місто.

Реклама

Влада оголосила неділю, 11 жовтня, Днем жалоби у Запоріжжі за загиблими, внаслідок сьогоднішніх ударів.

«Росіяни забрали життя людей. Серед них — діти. Вони мали жити. Обіймати рідних, будувати плани, радіти кожному дню. Діти мали рости, мріяти, пізнавати світ. Але Росія жорстоко обірвала їхні життя», — наголосив чиновник.

Наслідки атаки на Запоріжжя

Внаслідок атаки в обласному центрі пошкоджено щонайменше 26 будинків: 23 багатоповерхівки і три приватні будинки у Шевченківському та Вознесенівському районах. Значних пошкоджень зазнали три будинки. В одному з під’їздів п’ятиповерхівки через «приліт» частково обвалилися конструкції на рівні другого поверху.

На кадрах у Мережі видно, що деякі оселі перетворилися на суцільні руїни — від будівель залишилися понівечені конструкції і гори уламків. Навколо розкидані уламки скла й будівельні матеріали.

Реклама

Що відомо про жертв атаки

Як повідомили у ДСНС, внаслідок удару загинули 20 людей.

«До 20 людей зросла кількість загиблих через авіаудар росіян, з них 3 дитини. Ще 18 — постраждали, з них 3 дитини», — розповіли рятувальники.



Раніше місцева влада повідомляла, що четверо потерпілих госпіталізували до лікарні. За даними медиків, двоє травмованих перебувають у тяжкому стані.

«Пошуково-рятувальна операція триває. Доля ще шести людей залишається невідомою», — наголосив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя — фото

Росія вдарила по житловій багатоповерхівці в Запоріжжі. / © Запорізька ОВА

Росія вдарила по житловій багатоповерхівці в Запоріжжі. / © ДСНС

Росія вдарила по житловій багатоповерхівці в Запоріжжі. / © Запорізька ОВА

Нагадаємо, напередодні, 9 жовтня, РФ вдарила по житловій забудові в Запоріжжі. Вдосвіта росіяни скинули на місто шість керованих авіабомб. Загинув чоловік. Понад 15 людей отримали поранення, зокрема 14-річна дитина.

Реклама

Окрім того, тогож дня росіяни FPV-дроном вдарили по маршрутці у середмісті Запоріжжя.

Новини партнерів

Новини партнерів