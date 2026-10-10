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Удари РФ по Запоріжжі перетворили будинки на руїни: 20 загиблих, серед яких діти, під завалами є люди — подробиці (оновлено)
Майже 30 житлових будинків пошкоджені через російський ранковий обстріл Запоріжжя. Під завалами шукають людей.
На світанку 10 жовтня армія РФ атакувала житлові квартали у Запоріжжі. На місто скинули керовані авіабомби. Зокрема, сталось влучання у п’ятиповерховий житловий будинок. Кількість загиблих зростає.
Що відомо про наслідки «прильоту» обласному центрі, читайте у матеріалі ТСН.ua.
У місті Запоріжжя від 02:25 було оголошено тривогу через ракетну загрозу. Близько 4 ранку пролунали вибухи. Т.в.о. очільника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив про атаку на місто.
Влада оголосила неділю, 11 жовтня, Днем жалоби у Запоріжжі за загиблими, внаслідок сьогоднішніх ударів.
«Росіяни забрали життя людей. Серед них — діти. Вони мали жити. Обіймати рідних, будувати плани, радіти кожному дню. Діти мали рости, мріяти, пізнавати світ. Але Росія жорстоко обірвала їхні життя», — наголосив чиновник.
Наслідки атаки на Запоріжжя
Внаслідок атаки в обласному центрі пошкоджено щонайменше 26 будинків: 23 багатоповерхівки і три приватні будинки у Шевченківському та Вознесенівському районах. Значних пошкоджень зазнали три будинки. В одному з під’їздів п’ятиповерхівки через «приліт» частково обвалилися конструкції на рівні другого поверху.
На кадрах у Мережі видно, що деякі оселі перетворилися на суцільні руїни — від будівель залишилися понівечені конструкції і гори уламків. Навколо розкидані уламки скла й будівельні матеріали.
Що відомо про жертв атаки
Як повідомили у ДСНС, внаслідок удару загинули 20 людей.
«До 20 людей зросла кількість загиблих через авіаудар росіян, з них 3 дитини. Ще 18 — постраждали, з них 3 дитини», — розповіли рятувальники.
Раніше місцева влада повідомляла, що четверо потерпілих госпіталізували до лікарні. За даними медиків, двоє травмованих перебувають у тяжкому стані.
«Пошуково-рятувальна операція триває. Доля ще шести людей залишається невідомою», — наголосив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.
Атака на Запоріжжя — фото
Нагадаємо, напередодні, 9 жовтня, РФ вдарила по житловій забудові в Запоріжжі. Вдосвіта росіяни скинули на місто шість керованих авіабомб. Загинув чоловік. Понад 15 людей отримали поранення, зокрема 14-річна дитина.
Окрім того, тогож дня росіяни FPV-дроном вдарили по маршрутці у середмісті Запоріжжя.