ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
257
Час на прочитання
1 хв

Удари РФ погасили світло у шести областях України

Жителі шести областей України залишилися без електроенергії. Відновлювальні роботи тривають.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Українці залишилися без світла

Українці залишилися без світла / © Pixabay

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Про це повідомили в Міненерго.

«Найскладніша ситуація на Донеччині. Тут через пошкодження енергооб’єктів внаслідок бойових дій та обстрілів ворога знеструмлена найбільша кількість споживачів. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується.

Нагадаємо, наприкінці червня рекордна спека охопила не лише Україну, а й більшість європейських держав, в яких також різко збільшився рівень енергоспоживання. Це вплинуло на можливість трейдерів здійснювати імпорт електроенергії в тому ж обсязі, що був взимку та весною. Це одна з причин вимушеного повернення відключень в Україні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
257
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie