Удари РФ погасили світло у шести областях України

Українці залишилися без світла / © Pixabay

Реклама

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Про це повідомили в Міненерго.

«Найскладніша ситуація на Донеччині. Тут через пошкодження енергооб’єктів внаслідок бойових дій та обстрілів ворога знеструмлена найбільша кількість споживачів. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово», — йдеться у повідомленні.

Реклама

У відомстві зазначили, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується.

Нагадаємо, наприкінці червня рекордна спека охопила не лише Україну, а й більшість європейських держав, в яких також різко збільшився рівень енергоспоживання. Це вплинуло на можливість трейдерів здійснювати імпорт електроенергії в тому ж обсязі, що був взимку та весною. Це одна з причин вимушеного повернення відключень в Україні.

Новини партнерів