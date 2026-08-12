ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 серпня 2026 року:

У Криму повідомляють про дрони, вибухи та роботу ППО: під атакою могли бути військові об'єкти РФ Читати далі –>

Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено "Епіцентр" і будинок, частина міста без світла (відео, фото) Читати далі –>

У Новоросійську кілька годин триває атака: центр міста у диму, повідомляють про влучання (фото, відео) Читати далі –>

Федоров показав, що залишилося всередині "Епіцентру" після удару по Запоріжжю (відео) Читати далі –>