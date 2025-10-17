Tomahawk можуть поставити крапку у війні: експерт пояснив, як саме

Tomahawk / © Getty Images

Крилаті ракети Tomahawk можуть стати справжнім проривом для України, потенційно поклавши край російському вторгненню та навіть спровокувавши крах режиму Володимира Путіна.

Таку думку висловив оглядач The Telegraph Геміш де Бреттон-Гордон.

Експерт наголошує, що жодна інша тактична зброя в сучасній війні не має такого стратегічного, психологічного та фізичного впливу. Унікальність Tomahawk полягає у їхній здатності долати великі відстані та проникати крізь російську ППО. Ці ракети першопочатково розроблялися для подолання радянської протиповітряної оборони.

Бреттон-Гордон вважає, що якби Україна змогла знищити російські системи С-400 за допомогою Tomahawk, вона б отримала контроль над власним небом і розгромила б армію РФ подібно до того, як ця тактика була використана проти армій Іраку та Лівії. Tomahawk в українському арсеналі, на його думку, може означати «кінець путінської війни або навіть кінець самого Путіна».

Крім військового ефекту, ці ракети дозволили б Україні завдавати нищівних ударів по російських НПЗ, повністю блокуючи нафтовий експорт. Оглядач стверджує, що саме ця нафтова криза здатна спровокувати падіння Путіна, оскільки навіть росіяни, які досі були несприйнятливі до військових втрат, починають бунтувати через дефіцит пального.

На завершення Бреттон-Гордон закликає президента Трампа надати Україні ці ракети («великий кийок»), щоб підтвердити свою репутацію миротворця і гарантувати мир.

Нагадаємо, президент України анонсував, що під час свого візиту до США він зустрінеться з очільником Білого дому та проведе переговори з конгресменами. Ключовими темами дискусій стануть посилення ППО та надання Україні нових далекобійних спроможностей. За даними медіа, йтиметься про далекобійні крилаті ракети Tomahawk.

