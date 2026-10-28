Ударив головою за відмову від примирення: на Черкащині чоловік побив адвоката ексдружини

Чоловік ударив адвоката головою в обличчя / © Фото з відкритих джерел

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На Черкащині чоловік ударив адвоката головою в обличчя після судового засідання, на якому потерпілий захищав інтереси його опонента. Обвинувачений отримав іспитовий термін на два роки.

Про це мовиться у вироку Уманського міськрайонного суду.

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Обвинувачений у залі суду розповів, що 2024 року адвокат захищав інтереси його опонента про розірвання договору оренди земельної ділянки та стягнення заборгованості по орендній платі.

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Після засідання вони вийшли на вулицю та продовжили обговорення між собою. Вину в скоєному чоловік не заперечував. Черкащанин пояснив, що пропонував адвокатові примирення, але він як представник колишньої дружини відмовився.

Тому обвинувачений обурився та ударив адвоката головою, а після конфлікту просто пішов у своїх справах. Внаслідок цього потерпілий адвокат отримав легкі тілесні ушкодження.

Чоловіка визнали винним за ч. 2 ст. 398 (погроза або насильство щодо захисника або представника особи) ККУ та призначив три роки обмеження волі. Згідно зі ст. 75, черкащанина звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном на два роки.

Крім цього, чоловіка зобовʼязали сплатити 10 000 гривень моральної шкоди та 20 000 гривень правничої допомоги. Хоча адвокат предʼявив позов щодо моральної шкоди на 50 тисяч, але суд визнав таку вимогу необґрунтованою.

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Нагадаємо, в Одесі жінка померла після пластичної операції, а лікар уникнув покарання. Однак суд визнав лікаря-анестезіолога винним у смерті пацієнтки після планової пластичної операції на носі. Медик не врахував попередній випадок злоякісної гіпертермії та застосував препарат, який міг спровокувати повторну небезпечну реакцію. Водночас від покарання його звільнили через закінчення строків давності. Лікар має відшкодувати потерпілій стороні майже 364 тис. грн.

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