Ударив ножем і викинув з вікна: у Кривому Розі жорстоко вбито жінку

Поліція на місці події / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

У суботу, 4 квітня, у Кривому Розі у дворі одного з багатоповерхових будинків виявили мертву жінку, на тілі якої були ножові поранення.

Про це повідомили журналісти видання «Свої. Кривий Ріг», які побували на місці події.

За інформацією джерел у поліції, причиною смерті жінки стало вбивство.

Попередньо встановлено, що вона була в гостях у 21-річного хлопця.

Коли він побачив, що гостя щось шукає у його гаманці, кілька разів вдарив її ножем та викинув з вікна. Від отриманих травм жінка загинула.

Видання повідомляє, що підозрюваного у вбивстві затримали, він перебуває під вартою. Невдовзі йому обиратимуть запобіжний захід.

Офіційно про цей випадок у поліції Дніпропетровської області не повідомляли.

