Ударив ножем і викинув з вікна: у Кривому Розі жорстоко вбито жінку
Підозрюваного у вбивстві 21-річного місцевого мешканця затримали, він перебуває під вартою.
У суботу, 4 квітня, у Кривому Розі у дворі одного з багатоповерхових будинків виявили мертву жінку, на тілі якої були ножові поранення.
Про це повідомили журналісти видання «Свої. Кривий Ріг», які побували на місці події.
За інформацією джерел у поліції, причиною смерті жінки стало вбивство.
Попередньо встановлено, що вона була в гостях у 21-річного хлопця.
Коли він побачив, що гостя щось шукає у його гаманці, кілька разів вдарив її ножем та викинув з вікна. Від отриманих травм жінка загинула.
Видання повідомляє, що підозрюваного у вбивстві затримали, він перебуває під вартою. Невдовзі йому обиратимуть запобіжний захід.
Офіційно про цей випадок у поліції Дніпропетровської області не повідомляли.
Нагадаємо, на Чернігівщині сталася трагедія, що шокувала всю країну: банда розстріляла родину з Києва — 31-річного чоловіка, його 28-річну дружину та їхнього 4-річного сина Богдана. Судова тяганина тривала два роки.