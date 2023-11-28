Удруге за ніч у кількох українських областях лунає повітряна тривога

У ніч проти 28 листопада 2023 року повітряна тривога оголошена у Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Луганській областях та автономній республіці Крим.

Моніторингові канали повідомляють про загрозу застосування авіаційного озброєння.

Також ЗМІ заявили про те, що у Херсоні пролунали вибухи. Наразі ця інформація потребує перевірки та уточнення.

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Є загроза застосування керованих авіаційних ракет для областей, у яких оголошена повітряна тривога!", - заявили у Повітряних Силах ЗСУ.

Пізніше українські військові попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Херсонської, Миколаївської областей.

Нагадаємо, що кілька областей України "почервоніло" через повітряну тривогу, зауважимо, що тоді йшлося про загрозу через ворожу балістику.

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