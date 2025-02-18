UGB підтримав благодійний тур гурту "Жадан і Собаки" та літературні читання Сергія Жадана на підтримку 13-ї бригади НГУ "Хартія"

UGB, оновлений Укргазбанк, системно підтримує Сили оборони та українську культуру під час війни. Банк виступив генеральним партнером благодійних турів гурту "Жадан і Собаки" та "Літературних читань Сергія Жадана" на підтримку 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія".

Гурт "Жадан і Собаки" активно допомагає "Хартії" протягом останніх років. У 2024 році частина учасників колективу мобілізувалася до лав підрозділу, а в лютому гурт розпочав благодійний тур на його підтримку. Протягом туру музиканти зіграють волонтерські концерти в дев’яти містах України, серед яких Харків, Черкаси, Одеса, Біла Церква, Кривий Ріг, Кременчук, Запоріжжя і Миколаїв, де відбудеться фінальний виступ у березні. Окрім концертів, програма туру включає виставку про бригаду «Хартія» та зустрічі з молоддю та громадами.

У межах "Літературних читань Сергія Жадана" заплановано 7 благодійних заходів на підтримку "Хартії" у березні, які поєднають літературу, діалог і реальну допомогу українським захисникам та захисницям.

“Для нас дуже важливо підтримувати зв’язок з усіма, хто підтримує Сили оборони, з усіма, хто донатить на українське військо, і всіма, хто вірить в “Хартію”. Тому побачимося у вашому місті!”, – коментує Сергій Жадан, лідер гурту та молодший сержант “Хартії”.

"Благодійні тури гурту "Жадан і Собаки" та Сергія Жадана покликані згуртувати українців для допомоги захисникам і захисницям, а також розповісти про "Хартію" як про підрозділ українського війська сучасного зразка, що має унікальний підхід до служби. Ми вдячні партнерам за можливість доєднатись до проєктів, що сприятимуть зміцненню обороноздатності України", – зазначив Родіон Морозов, в.о. голови правління Укргазбанку.

Придбати квитки на концерти можна за посиланням: https://concert.ua/uk/talent/sergij-zadan

Довідково:

“Жадан і Собаки” – український музичний гурт, лідером якого є письменник Сергій Жадан. Улітку 2024 Жадан із колегами Олександром Меренчуком та Євгеном Турчиновим долучилися до лав бригади "Хартія". Разом із рештою гурту вони продовжують збирати кошти для військовослужбовців свого підрозділу.