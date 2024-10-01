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UGB (Укргазбанк) розширив перелік номерів телефонів для зв'язку клієнтів із контакт-центром банку Новини компаній

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UGB (Укргазбанк) розширив перелік номерів телефонів для зв'язку клієнтів із контакт-центром банку

У клієнтів буде ще більше можливостей для зв’язку з банком.

З 1 жовтня 2024 року UGB (Укргазбанк) збільшив кількість мобільних операторів, які обслуговують контакт-центр.

Відтепер телефонувати до контакт-центру UGB можна за такими номерами:

098 620 20 20 (Київстар) 

099 620 20 20 (Vodafone) 

073 620 20 20 (Lifecell)

(тарифікація буде здійснюватись згідно з умовами ваших мобільних операторів). 

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