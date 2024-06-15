Угода про безпеку зі США: колишній очільник МЗС окреслив переваги й недоліки документа

Безпекова угода зі США передбачає можливість проведення консультацій з країною, якщо Україна буде почуватися в небезпеці. Що ж до ескадрильї літаків, нових Patriot і всього іншого, вона розділена на дві частини. Однак там відсутні фіксовані фінансові зобов’язання підтримки, і це недолік.

Про це в інтерв'ю OBOZ.ua сказав ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко про угоду зі США.

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Процес підписання аналогічних документів розпочався британською угодою, яка, на думку Пристайка, була й залишається найбільш амбітною.

"Якщо говорити про найбільш ефективну, найбільш якісну або, скажімо, найбільш практичну, то це, звісно, саме британська угода. Особливо після того, як вона ще була доповнена заявами міністра фінансів Британії, що Україна буде отримувати 3 мільярди фунтів щороку протягом стількох років, скільки буде потрібно. В цьому, безумовно, є найбільш важливий для нас момент", – каже експерт.

Говорячи про практичний бік американської угоди, продовжив Пристайко, то на випадок, якщо Україна буде почуватися в небезпеці, протягом 24 годин буде проведено консультації з США.

"Але треба визнати, що подібні консультації у нас прописані в інших документах. Ми можемо скористатися і Радою Україна – НАТО, і навіть Будапештським меморандумом, який теж передбачає, що в разі, якщо Україна буде почуватися в небезпеці, вона може терміново скликати засідання, і так далі", – констатував ексміністр МЗС.

Що стосується ескадрильї літаків, нових Patriot і всього іншого, ця угода розділена на дві частини. Одна більш політична, яка передбачає певні зобов'язання, втім загальні, а друга планувалась бути більш практичною. Так часто роблять, щоби винести практичні питання за рамки самої загальної угоди. Отут, я так розумію, що боротьба йшла до самого кінця. Україні, звісно, хотілось би більше практики.

"Головне, що там відсутнє, на мою думку, це якраз фіксовані фінансові зобов’язання підтримки. З одного боку, це відкриває нам можливість більшої допомоги в майбутньому, тобто не замикає розмір допомоги. З іншого боку, скептики скажуть, що це зроблено тому, що вона може бути скасована в будь-який момент із приходом нового лідера. І тому адміністрація не хотіла закладати конкретні суми і брати зобов'язання", – пояснив Пристайко.

За його словами, з погляду практики ця угода могла бути схожа на:

ізраїльську, де вказано конкретні мільярди доларів допомоги на конкретні роки;

британську, де прописана конкретна сума – 3 мільярди кожного року, допоки нам це буде потрібно;

японську, де також йдеться про конкретну суму.

Він також зауважує, що японський варіант було підписано майже одночасно зі штатівським. Втім ніхто про нього не говорить, тому що з'явилася американська угода, і всі забули про Японію.

"З іншого боку, ми розуміємо, що США – наш найбільший партнер і союзник, який несе на собі найбільший тягар української допомоги, і його слово є для всіх наших ворогів, особливо одного конкретного ворога, дуже важливим. Сама поява цієї угоди, безумовно, справила враження, що вже є позитивом і базою на майбутнє", – підсумував Пристайко.

Нагадаємо, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський підписали у четвер 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників.

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