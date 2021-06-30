Угода про відкрите небо з ЄС: Шмигаль розповів, коли буде підписано документ та що це дасть українцям

Угода про відкрите небо з ЄС: Шмигаль розповів, коли буде підписано документ та що це дасть українцям

Ця угода інтегрує Україну в єдиний авіапростір Європи.

Україна може підписати угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом, яка відома як угода про "відкрите небо", вже восени.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 30 червня на засіданні уряду.

"Угоду про Спільний авіаційний простір з ЄС, сподіваюся, ми зможемо підписати фізично цієї осені. Така угода означає, що українські авіаперевізники отримають розширений доступ на ринок ЄС, а європейські компанії зайдуть в Україну", - сказав очільник Кабміну.

За його словами, поява такої конкуренції призведе до зниження цін на квитки і сприятиме формуванню в Україні відкритого, конкурентного і прозорого авіаційного ринку.

Нагадаємо, 28 червня Рада Європейського Союзу дала згоду на підписання угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. Очікується, що документ буде підписаний восени 2021 року.

Варто зазначити, що Київ протягом кількох років веде переговори з ЄС про спільний авіапростір - підготовка до підписання договору про відкрите небо ведеться від листопада 2013 року.

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