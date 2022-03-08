Угорщина доставила на Закарпаття гуманітарний вантаж на 10 вантажівках

Угорщина доставила на Закарпаття гуманітарний вантаж на 10 вантажівках

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита повідомив про те, що був отриманий гуманітарний вантаж від уряду Угорщини.

Державний секретар Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Томаш Варга, генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бочкаі та керівник Угорської екуменічної служби Ласло Легел передали 10 вантажівок гуманітарної допомоги для підтримки регіонів, у яких зараз надзвичайно важка ситуація.

«Від наших партнерів отримали медичне обладнання, продукти харчування, засоби гігієни тощо на загальну суму 2 млрд форінтів. Обліковуємо вантаж і одразу транспортуємо у «гарячі» точки, щоб допомога якнайшвидше дійшла до наших людей», - сказав Микита.