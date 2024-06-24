Угорщина має намір оскаржити рішення ЄС спрямувати до України 1,4 млрд євро: що про це відомо

За його словами, виділення допомоги нашій державі - створює довгостроковий ризик для функціонування Європейського Союзу.

Угорщина має намір оскаржити рішення ЄС спрямувати до України 1,4 млрд євро надходжень із заморожених росактивів на військову підтримку.

Про це пише HVG.hu.

Як зазначається, голова угорської дипломатії Петер Сійярто поскаржився на міжнародних партнерів України та заявив, що “воєнний запал засліпив тих, хто ухвалює рішення" в ЄС, і попередив, що угорська сторона вже вивчає "правові можливості" оскаржити їх.

За його словами, виділення допомоги нашій державі - створює довгостроковий ризик для функціонування Європейського Союзу.

Водночас юридична служба Ради ЄС констатувала, що Угорщина не може зупинити це фінансування, оскільки утрималась під час голосування на початку цього року за створення UAF, а кошти не надходять від платників податків ЄС.

Попри домовленість, Угорщина продовжує блокувати виплату 6,6 млрд євро як часткової компенсації державам ЄС за зброю, придбану для України.

Нагадаємо, що перемовини щодо вступу України до Європейського Союзу розпочнуться вже у вівторок, 25 червня.

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