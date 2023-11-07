Угорщина погрожує блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС: в уряді відповіли

Угорщина погрожує блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС. Будапешт звинувачує Київ у придушенні прав угорських нацменшин.

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина прокоментувала заяву Угорщини про наміри блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти.

Своєю реакцією Стефанішина поділилася з "Європейською правдою".

"Ми відрядили у Будапешт спеціальну делегацію, де представили угорським колегам наше бачення. За результатами зустрічі українська сторона сформувала чітку дорожню карту щодо подальших кроків. Підготовлено і зареєстровано у Верховній Раді законопроєкт. Єврокомісія теж отримала відповідні документи і ознайомилася з ними", - розповіла Стефанішина.

За її словами, відтоді Україна на постійному контакті з угорською стороною. Стефанішина сподівається, що "політичні гасла не завадять реальній роботі, яку ми робимо щодня заради представників національних спільнот України".

Віцепрем’єрка також нагадала, що у вересні вперше за довгий час відбулася зустріч українсько-угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти, де детально проговорили питання освітнього процесу. За кілька місяців до того Верховна Рада продовжила перехідний період для запровадження нової моделі освіти, як рекомендувала Венеційська комісія.

Нагадаємо, уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана погрожує накласти вето на наступному саміті ЄС у грудні, де лідери європейських урядів ще повинні ратифікувати поради Комісії.

Угорщина вимагає від України, щоб та виконала угорські вимоги щодо мови освіти. Йдеться про ухвалений мовний закон, який зобов’язує нацменшини отримувати щонайменше 70 відсотків освіти українською мовою.

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