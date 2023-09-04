Угорщина погрожує заблокувати вступ України до ЄС: у Єврокомісії відреагували

У Єврокомісії зазначили, що є низка питань, над якими ще варто попрацювати.

Угорщина може заблокувати подальші кроки на шляху вступу України до ЄС, зокрема нібито через "утиски" угорської нацменшини. Про це заявив політичний радник угорського прем'єр-міністра Балаш Орбан. У Єврокомісії зазначили, що Україні необхідно досягти більшого прогресу в цьому питанні.

Про це повідомляє "24 канал".

У Єврокомісії вказали, на що звернути увагу

Як зазначила речниця Єврокомісії Ана Пізонеро, що влітку єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї представив усну оцінку для України. Під час усного звіту були зазначені питання, над якими ще варто попрацювати.

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"Очевидно, що в деяких сферах є прогрес. В інших сферах необхідно досягти більшого прогресу, в тому числі, коли йдеться про меншини. Необхідно також дотримуватися рекомендацій Венеціанської комісії, яку ми поважаємо", – сказала речниця Єврокомісії.

За словами спікерки, зараз Єврокомісія працює над звітами про прогрес виконання рекомендацій країнами-кандидатами. Офіційна оцінка очікується у жовтні.

Що кажуть в уряді Угорщини

Зазначимо, Балаш Орбан назвав позицію України щодо угорської нацменшини "абсолютно неприйнятною". За його словами, уряд Угорщини не буде підтримувати процес розширення ЄС, поки ця проблема не буде вирішена.

Нагадаємо, раніше посол України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов заявив, що Україна рухається рухається зі швидкістю світла в контексті стандартів ЄС. За його словами, Україні буде простіше на етапі переговорів про вступ до Євросоюзу, оскільки цей процес фактично почався ще 2014 року.

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