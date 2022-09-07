Угорщина втрапила у черговий скандал: у шкільних підручниках дітей налаштовують проти України

В Угорщині у шкільних підручниках перекручують історію України та негативно налаштовують дітей проти України.

У нових підручниках почали знаходити ознаки пропаганди. Зокрема, з’ясувалося, що освітянська програма вдарила також по Україні – новому об’єкту загальнодержавної ненависті, яку роздуває команда Орбана.

Про це йдеться в матеріалі "Європейської правди".

Йдеться про офіційний підручник для 8 класу, який розроблений державним центром OFI та є обов’язковою навчальною книгою для угорських учнів.

На розділ книги, у якому йдеться про Україну, першими звернули увагу журналісти угорського незалежного інтернет-порталу Telex.

Окремі елементи на сторінці про Україну містять метадані, датовані 2019 роком – тож не можна напевно стверджувати, коли саме угорським учням почали розповідати "альтернативну версію української географії".

Наприклад, угорські автори немов позбавили Україну суверенітету над кримськими горами, повідомивши дітям, що Карпати – єдині гори в Україні, "біля підніжжя яких розташовані історичні угорські міста: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст", дізнаються угорські школярі.

Ще цікавішим підручник стає, коли починає розповідати про новітню історію.

Угорських школярів переконують, що в Україні точиться громадянська війна, до якої Росія, напевно, непричетна.

"У багатонаціональній Україні розподіл по території національностей дуже нерівномірний. Більшість – це українці за національністю, але на сході країни значна частка росіян, а на Кримському півострові вони становлять більшість. Дві східнослов'янські мови (російська, українська) дуже подібні, а п'ята частина населення розмовляє змішаною російсько-українською мовою. Попри це, дві етнічні групи часто ворогують одна з одною. Їхнє протистояння також спровокувало збройний конфлікт за Кримський півострів", – стверджують угорські "географи".

Утім, це лише початок "пробивання дна".

Дивний і образливий для українців опис супроводжується ось таким малюнком.

ілюстрація з угорського підручника географії для 8-го класу

А щоб іще поглибити дно, укладачі з державного центру освіти додали підпис-запитання для школярів.

"Кому (з них) має належати Україна?"

"Це те, що національний підручник з географії може розповісти про сусідню державу, що потерпає від агресії. Мовляв, за неї чубляться три потужні сили, а російська окупація Криму просто прихована. Все так, як у найкращих зразках кремлівської пропаганди. Невідомо, під яким тиском перебували ті, хто готували цей розділ, але Петеру Сіярто (очільнику МЗС Угорщини) варто передати їм одну з медалей, які він отримав у Москві. "Хто, як не ці люди, заслужив її", – віджартувався у своїй статті автор Telex, який першим помітив цю сторінку.

Програмування зневаги

"Український" розділ угорського підручника містить купу неточностей або зумисних акцентів, які підштовхують школяра до думки, що Україна – failed state, а її конфлікт з Росією надуманий.

Ігнорування російської агресії, про яке йшлося вище, було лише одним елементом, але його, очевидно, недостатньо. Зрештою, кожен школяр мав чути у новинах про якусь там війну Росії та України, від якої прем’єр Орбан береже Угорщину.

Неправдиві дані і про зовнішню торгівлю України. На графіку, який нібито демонструє обсяги зовнішньої торгівлі України, ЄС відсутній, а найбільшій прямокутний – це нібито торгівля з РФ - 24%, що є брехнею. Від початку російської агресії частка РФ у торговому балансі ніколи не наближалася до такого рівня, навіть у "перехідному" 2014 році. А 2021 року експорт до РФ складав 5%, імпорт – 8% від загального обсягу торгівлі.

Крім того, у підручнику пояснюється школярам, що Україна - погане місце для проживання, а угорці, що опинилися в Україні, потерпають найбільше.

"Здоров'я населення погане, люди можуть розраховувати на чи не найнижчу тривалість життя на континенті. Загальна економічна ситуація в Україні не є сприятливою для угорців, до того ж Закарпаття є одним із найбільш відсталих регіонів", – пояснює підручник.

Але вихід є!

Його юним угорцям підказує завдання із запитанням - "Визнач за допомогою Google Maps, скільки жителю Мукачева із Закарпаття потрібно їхати до Києва, і скільки - до Будапешта".

Але окремої уваги заслуговує те, що це – програма та підручник для всіх угорськомовних шкіл, матеріали для яких надає уряд Угорщини. А отже, є високий шанс, що цей треш планують використати або вже використовують також у школах на Закарпатті.

"Ясно одне: українська держава має зробити все належне, щоб така пропаганда не мала місце. Навіть якщо її викорінення забере чимало часу – а так, найімовірніше, і буде, особливо зважаючи на досвід попереднього спілкування між Києвом і Будапештом. А Закарпаття загалом потребує більше уваги з боку Києва. Кращої роботи зі школами, фінансування для білінгвальних вчителів тощо. Якщо змовчати, потураючи таким діям, і дозволити програмувати сусідню націю (а також її представників в Україні) на конфлікт з Києвом, то наслідки можуть виявитися надто масштабними", - вважають автори з "Європейської правди".

Нагадаємо, Ліз Трасс після обрання її на новий пост обіцяла, що першим, кому вона зателефонує, буде Зеленський.

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