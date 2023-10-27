Угорщина та Словаччина заблокували виділення допомоги Україні від Євросоюзу - ЗМІ

Орбан заявив, що підтримка ЄС не працює, а новообраний прем'єр Словаччини Фіцо послався на проблеми корупції в Україні.

Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини заблокували виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги від ЄС. Віктор Орбан і Роберт Фіцо відомі своїми проросійськими поглядами.

Про це пише Politico з посиланням на знайомого з ходом обговорень дипломата.

За словами джерела, Орбан заявив, що підтримка ЄС не працює, а новообраний прем'єр Словаччини Фіцо послався на проблеми корупції в Україні.

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Варто зазначити, що для оновлення бюджету ЄС вимагає підтримки всіх 27 країн-членів. Раніше Брюссель в цьому питанні стикався лише з опором Угорщини, але зараз до неї приєдналася ще й Словаччина.

Водночас рішення про оновлення бюджету блоку має бути прийнято до кінця року, бо саме тоді закінчується нинішнє фінансування ЄС для України.

Нагадаємо, у Євросоюзі працюють над розблокуванням восьмого траншу військової допомоги для України в рамках так званого Європейського фонду миру.

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