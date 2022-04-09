Угорщина вважає, що оплата за газ РФ в рублях не порушує санкції ЄС

Угорщина вважає, що оплата за газ РФ в рублях не порушує санкції ЄС

Економіка та населення Угорщини на 85 відсотків залежать від російського газу.

Угорщина наполягає, що оплата в рублях за російський газ не означає обхід міжнародної політики щодо санкцій.

Про це повідомляє CNN з посиланням на слова представника угорського уряду Золтана Ковача.

"Не існує єдиної процедури державних закупівель для закупівлі газу та нафти для країн-членів Європейського Союзу, тому Угорщина дотримується контрактів, укладених з Росією стосовно газу та нафти. Відповідно до цих контрактів, це технічне питання, яке призначення ми платимо. Ніякої санкційної політики це не обходить", - сказав Ковач.

За його словами, економіка та населення Угорщини на 85 відсотків залежать від російського газу. Тож в Угорщини зараз немає іншого рішення щодо постачання газу та нафти.

Нагадаємо, що Угорщина отримала першу партію ядерного палива для своєї АЕС "Пакш" з Росії повітряним транспортом у середу, оскільки війна в Україні унеможливила перевезення залізницею.