Угорщина закрила пункт пропуску на кордоні з Україною: що сталося

Прикордонники закликали українців обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Тимчасово призупинений пропуск осіб та авто на кордоні із Угорщиною. Причина - несправність бази в угорських прикордонників.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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"Пропуск осіб та автівок в пункті пропуску "Дзвінкове" призупинене. Сьогодні через несправність бази даних угорська сторона не здійснює оформлення автомобілів та пішоходів у пункті пропуску "Лонья". Тому роботу ППР "Дзвінкове" призупинено.

У ДПСУ закликали обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Коли Угорщина відновить пропускт - наразі невідомо.

Нагадаємо, Білорусь будує інженерні укріплення неподалік кордону. Там бачали якусь "загрозу" з боку України чи інших держав ЄС.