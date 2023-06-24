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Угорщина закрила пункт пропуску на кордоні з Україною: що сталося

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Угорщина закрила пункт пропуску на кордоні з Україною: що сталося

Угорщина закрила пункт пропуску на кордоні з Україною

Прикордонники закликали українців обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Тимчасово призупинений пропуск осіб та авто на кордоні  із Угорщиною. Причина - несправність бази в угорських прикордонників.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. 

"Пропуск осіб та автівок в пункті пропуску "Дзвінкове" призупинене. Сьогодні через несправність бази даних угорська сторона не здійснює оформлення автомобілів та пішоходів у пункті пропуску "Лонья". Тому роботу ППР "Дзвінкове" призупинено.

У ДПСУ закликали обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Коли Угорщина відновить пропускт - наразі невідомо.

Нагадаємо, Білорусь будує інженерні укріплення неподалік кордону. Там бачали якусь "загрозу" з боку України чи інших держав ЄС.

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Дата публікації
Перегляди
13к
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