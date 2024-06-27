Угорщина заявила про права на усе Закарпаття та вимагає визнати його "традиційно угорським" - ЗМІ

Ідея Угорщини — це відновлення норм, які діяли за Януковича.

Угорщина висунула ультиматум Україні. Угорський прем'єр Віктор Орбан погодився підтримати початок вступних переговорів про членство України в ЄС за умови, якщо Україна публічно зобов’яжеться виконати 11 вимог Будапешта, зокрема визнати все Закарпаття "традиційно угорським".

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

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Будапешт вимагає від Києва автоматично визнати "традиційно угорськими" усі населені пункти Закарпаття. Цікаво, що навіть ті, в яких угорці історично ніколи не жили. В Орбана це аргументують тим, що загалом у Закарпатській області за переписом 2001 року та попередніх років частка угорців становила понад 10%.

Крім того, Будапешт вимагає скасувати норми про 10% загалом. Автори статті пояснили: тобто, якщо хоча б якась кількість представників угорської меншини жили у певному місці традиційно – то це "угорська" територія.

Також Угорщина вимагає від України відмовитися від рішення місцевих рад у цьому процесі й зробити надання статусу автоматичним.

"Від Угорщини категорично звучить вимога про те, щоби використовувати лише перепис 2001 року попри те, що відтоді кількість угорців, що живуть на Закарпатті, скоротилася майже удвічі. Ключовим є те, що в уряді Орбана прямо називають цей блок визначальним для всього комплексу з 11 вимог. При цьому в Орбана бачать падіння частки угорського населення на Закарпатті нижче 10%", – йдеться у статті.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Сіярто заявив, що підтримує "мирний план" Китаю.

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