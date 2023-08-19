Угорщина знову скасувала потяги до та з України – в "Укрзалізниці" відреагували

Угорська залізниця у суботу, 19 серпня, скасувала рейси потягів з та до України.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" та пообіцяла "застосувати всі офіційні канали", щоб домогтися від угорців безперебійного руху.

Угорська залізниця 19 серпня скасувала наступні рейси:

№6284 з Дебрецена до Мукачева;

№33 з Мукачева до Будапешта;

№6285 з Захоні до Чопа.

За словами угорської сторони, потяги не курсуватимуть через "великий пасажиропотік та тривалий прикордонний контроль". Це вже не перший подібний випадок цього місяця.

"Нам прикро за пасажирів, які очікують ці рейси у Мукачево, Чопі та на території Угорщини, і хоч цей маршрут обслуговує саме угорський MAV START, ми зі сторони Укрзалізниці приносимо вибачення", - йдеться у повідомленні УЗ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" анонсувала додатковий потяг до Польщі – розклад руху.

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