Угорські фермери розпочнуть протест на кордоні з Україною: подробиці

Угорці будуть протестувати проти імпорту агропродукції.

У наступну п'ятницю, 9 лютого, угорські фермери планують провести акцію протесту на кордоні з Україною поблизу міста Захонь. Вони виступають проти продовження ЄС пільгового режиму торгівлі з Україною. Зокрема, щодо зерна.

Про це повідомляє видання Telex з посиланням на керівника Асоціації об’єднань угорських фермерів (Magosz) Іштвана Якаба.

Якаба заявив, що фермери невдоволені планами Єврокомісії подовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС. Нібито тому що їм доведеться конкурувати з продукцією, виробництво якої "не має враховувати ніякі вимоги ЄС".

Спілка заявила, що фермери "підтримують угорський уряд, який захищає їхні інтереси від Брюсселя".

Своєю чергою, міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що пропозиція Єврокомісії щодо продовження пільгового режиму торгівлі з Україною "не пропонує жодних рішень" у питанні українського зерна. Саме тому Будапешт планує зберегти національну заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Як повідомлялося, польські фермери знову заблокують всі пункти пропуску з Україною. Новий страйк планують також розпочати від 10:00 9 лютого. Крім того, блокуватимуть дороги та автомагістралі в окремих воєводствах по всій країні.

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