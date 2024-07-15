Ухилення від мобілізації: в якому разі можуть забрати єдине житло за несплату штрафів від ТЦК

Якщо ухилянт "назбирає" від ТЦК штрафів на суму понад 160 тисяч грн, добровільно їх не сплатить і у нього будуть відсутні кошти на рахунках, авто, то виконавець може накласти стягнення на єдине житло такого боржника.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

ТЦК та СП може накладати штрафи неодноразово. Постанова ТЦК є виконавчим документом. Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього постанови ТЦК про штраф виносить постанову про відкриття виконавчого провадження.

Надалі ухилянт потрапить до Єдиного реєстру боржників.

Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, зокрема на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.

З урахуванням цифровізації багатьох процесів процес стягнення може бути досить швидким, і боржники, які злісно ухиляються від мобілізації, можуть в один день опинитися без коштів, а згодом майна – якщо коштів на рахунку недостатньо.

"Звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна – наприклад, квартиру, будинок, земельну ділянку, об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості здійснюється у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна. При цьому в першу чергу звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржнику. В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якій фактично проживає боржник", - пише видання.

Разом із житловим будинком, об’єктом незавершеного будівництва стягнення звертається також на прилеглу земельну ділянку, що належить боржнику.

Разом з тим, у разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється.

У такому разі виконавець зобов’язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.

Таким чином, якщо ухилянт "назбирає" від ТЦК штрафів на суму понад 160 тисяч грн, добровільно їх не сплатить і у нього відсутні кошти на рахунках, авто, то виконавець може звернути стягнення на єдине житло такого боржника.

Виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право за наявності вмотивованого рішення суду про примусове проникнення до житла чи іншого володіння фізичної особи безперешкодно входити на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень боржника – фізичної особи, особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, проводити в них огляд, у разі потреби примусово відкривати їх із залученням працівників поліції, опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке згідно із законом можливо звернути стягнення.

Нагадаємо, представник ТЦК розповів, чи побільшає на вулиці патрулів після 16 липня і як ловитимуть ухилянтів.

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