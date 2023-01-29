Ухилянт не з’явився за викликом до військкомату: йому загрожує 5 років ув’язнення

У Черкаській області направлено до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного жителя одного з сіл Уманського району за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період (ст. 336 Кримінального кодексу України).

Про це повідомили у Черкаській обласній прокуратурі.

За версією слідства, чоловік, який має військове звання та перебуває на військовому обліку, проігнорував завчасне попередження і не з’явився за викликом до районного відділу терцентру комплектування та соціальної підтримки (військкомату) у визначений час.

Як йдеться у повідомленні, тим самим він ухилився від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період.

“У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років”, - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, останнім часом поліція дедалі частіше почала повідомляти підозри ухилянтам, після чого матеріали справ направляються до суду.

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