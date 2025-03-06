Ухилянт "прикупив" трьох дітей для втечі з України: як прикордонники його "розкусили"

Чоловік зізнався, що фальшиві свідоцтва про народження дітей він придбав через анонімний месенджер у соцмережі за 6 тисяч доларів.

На пункті пропуску "Могилів-Подільський" 25-річний житель Харківщини намагався перетнути державний кордон, видаючи себе за багатодітного батька.

Про це передає Держприкордонслужба.

Чоловік показав прикордонникам свідоцтва про народження трьох дітей, нібито видані в Німеччині. Згідно з документами, двійнятам мало бути майже три роки, а третій дитині – один рік.

Прикордонники з'ясували, що документи не відповідають встановленим зразкам. Зрештою, ухилянт визнав, що дітей у нього немає, а фальшиві свідоцтва він придбав через анонімний месенджер у соцмережі за 6 тисяч доларів.

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За цим фактом прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів і бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

У ДПСУ зауважують, що це не перший випадок, коли порушники обирають саме таку легенду. Нещодавно інший чоловік таким чином "оформив" на себе трьох дітей, народжених у Німеччині.

Раніше в Румунії розповіли, скільки українських чоловіків втекли до їхньої країни за три роки.

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