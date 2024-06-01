Ухилянт-рецидивіст отримав суворий вирок: у Чернігові вдруге судили чоловіка

У Чернігові вдруге судили чоловіка за ухилення від мобілізації та домашнє насильство. У лютому 2024 року Чернігівський районний суд врахував "щире каяття" ухилянта та покарав його, призначивши випробувальний термін замість реального позбавлення волі. Проте після отримання поблажливого вироку засуджений так і не з'явився до ТЦК та СП. Тому Чернігівський апеляційний суд задовольнив скаргу прокуратури і засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Чернігівського апеляційного суду.

"Не погодившись з рішенням суду, прокурор подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати вирок місцевого суду, у зв`язку з неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність та невідповідністю призначеного покарання ступеню тяжкості вчинених кримінальних правопорушень обвинуваченим, й ухвалити новий вирок, яким призначити покарання за ст.336 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки; за ст.126-1 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 рік", – йдеться у рішенні суду.

Ухилянта засудили до трьох років позбавлення волі / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Прокурор також додав, що дії обвинуваченого свідчать про відсутність щирого каяття, яке перший суд необґрунтовано визнав обставиною, що пом`якшує покарання.

Суддя зазначив, що призначення іспитового строку особі, що намагається уникнути мобілізації, буде несправедливим та певною мірою зневажливим відносно захисників України та призведе до свідомого ігнорування отримання повісток іншими особами, які підлягають мобілізації.

"Крім того, підсудний вчинив домашнє насильство, яке носить систематичний характер. Також не враховано судом у повному обсязі і дані про особу обвинуваченого, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, не працює та зловживає алкогольними напоями", – наголосив суддя.

Нагадаємо, адвокатка пояснила, як відбуватиметься арешт майна ухилянтів. Першим буде накладання арешту на банківські рахунки.

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