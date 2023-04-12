Ухилянт з Харкова разом з дружиною та немовлям намагалися втекти до Словаччини

На околиці Ужгорода прикордонники виявили чоловіка з жінкою, які намагалися подолати загороджувальний паркан, щоб втекти за кордон. З ними також була їх тримісячна донька.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Документи із собою мала лише жінка. Вона пред’явила правоохоронцям паспорт громадянина України, а також свідоцтво про народження дитини. Чоловік назвався громадянином України й надав довідку з ГУНП у Львівській області, заявивши, що паспорт загубив

Виявилося, що порушники кордону прибули на Закарпаття потягом з Харкова, де проживали. Далі вони планували дістатися Німеччини, де сподівалися на кращі умови життя. Маршрут склали за онлайн-картами. Для перетину кордону обрали рівнинну ділянку, щоб її могли подолати мама з немовлям.

Наразі осіб помістили у спецприміщення відділу прикордонної служби, жінці з дитиною виділили окрему кімнату.

За словами прикордонників, особи чоловіка затриманих буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. "незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Як ухилянти намагаються втекти за кордон

У ДПСУ періодично звітують, як деякі військовозобов'язані українці незаконно намагаються перетнути кордон і втекти до інших держав.

На Закарпатті ухилянти дуже часто намагаються вплав переправитися через Тису, яка подекуди слугує кордоном з Румунією та Угорщиною. Впродовж року було зафіксовано 15 випадків загибелі чоловіків під час спроб подолання річкової ділянки кордону.

Минулого тижня на Закарпатті ухилянти тікали за кордон у кареті "швидкої".

Також повідомлялося, що у Польщі затримали 20-річного ухилянта з України, який незаконно потрапив до цієї держави, перепливши річку. Тепер його депортують назад.

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