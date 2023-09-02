Ухилянтам приготуватися: спершу до України будуть повертати топкорупціонерів — міністр юстиції

У Верховній Раді готують до ухвалення спеціальний закон, який забезпечить окремий режим тримання для тих, кого повертатимуть з-за кордону до України під час війни. Це дозволить запустити механізм екстрадиції насамперед для українських топкорупціонерів, а згодом черга надійде і до тих, хто переховується за кордоном від мобілізації.

Про це заявив в ефірі національного телемарафону міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, закордонні суди відмовляють в екстрадиції з огляду на бойові дії, які ведуться в Україні, вимагаючи додаткових заходів безпеки для українських втікачів.

“У країнах Європи, де здебільшого перебувають наші топзлочинці, суди дуже обережно відносяться до питання екстрадиції, зокрема у зв'язку з тим, що у нас триває війна. Їхні адвокати наголошують на тому, що передавати в Україну, екстрадувати таких персонажів буде вкрай-вкрай небезпечно”, - зауважив Малюська.

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Однак міністр наголосив, що в України вже є план дій, як на це зреагувати.

“Зараз в Верховній Раді є спеціальний закон, який забезпечить окремий режим тримання для тих, кого екстрадують в війну, щоби забезпечити додаткові заходи їхньої безпеки... Після того, як ми адаптуємо, налаштуємо нашу систему на прийом екстрадованих під час війни, безумовно показники поліпшаться”, - запевнив він.

Денис Малюська зазначив, що для екстрадиції інших категорій, зокрема й ухилянтів від мобілізації, потрібно виконати одразу кількох умов.

“Це, зокрема, така сама покараність за подібний злочин за кордоном, відповідно зібрання усіх необхідних доказів, які свідчать про вину тієї чи іншої особи, і після цього теоретично екстрадиція могла би бути можливою… Це вкрай-вкрай складна робота, кропітка юридично, тобто умовно завтра в величезному масштабі це імплементувати було б неможливо. Спочатку підуть топи, які вкрали найбільше – їх ми спробуємо екстрадувати в першу чергу, а середня риба та інші персонажі підуть пізніше трішки", - пообіцяв Малюська.

Нагадаємо, в Україні тривають ґрунтовні перевірки діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК). За їх результатами будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на підставі сфальшованих довідок ВЛК виїхали за кордон від початку війни.

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