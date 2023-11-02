Ухилянти на Закарпатті збиралися перепливати Тису на надувних "пончиках"

На Закарпатті прикордонники затримали порушників кордону, які збиралися перепливати Тису на надувних "пончиках".

Прикордонники Мукачівського загону ввечері 1 листопада помітили чотирьох осіб, які швидко рухалися у бік кордону. Вони виявилися ухилянтами, які намагалися втекти з країни на дитячих надувних кругах для плавання.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За 100 метрів від держрубежу зловмисників, двоє з яких несли надувні кола, затримали. Правопорушниками виявилися двоє неповнолітніх жителів Закарпаття, один житель Кіровоградщини та один житель Сумщини.

Неповнолітні хлопці, віком 15 та 16 років зізналися, що за винагороду у 100 доларів погодилися на пропозицію свого односельця провести двох невідомих їм чоловіків до річки Тиса та вказати напрям руху до Румунії.

Самі ж відчайдухи, які не розуміли на який ризик для свого життя погодилися, розповіли, що мали заплатити організаторам нічного "вояжу" на веселкових "пончиках" 5000 та 3500 доларів.

Нині особу організатора переправлення через кордон чоловіків вже встановлено. Прикордонники направили повідомлення до Нацполіції щодо виявлення ознак злочину, передбаченого ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

У ДПСУ додають, що від початку російського вторгнення на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано 19 випадків загибелі чоловіків, які намагались перепливати річку Тиса щоб потрапити до сусідніх Угорщини та Румунії.

Нагадаємо, у Польщі затримали 20-річного ухилянта з України, який незаконно потрапив до цієї держави, перепливши річку. Тепер його депортують назад.

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