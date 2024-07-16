Ухилянти намагалися втекти з України за допомогою підлітків: їх зупинили постріли

Кожен із порушників віддав переправникам по 8 тисяч доларів.
Прикордонники зупинили біля кордону з Угорщиною групу чоловіків, яких супроводжували підлітки.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Зазначається, щосеред ухилянтів - двоє чоловіків з Запоріжжя, один зі Закарпаття та один з Прикарпаття.
"Зрозумівши, що їх викрито, спритники спробували втекти. Та військовослужбовці здійснили попереджувальний постріл, що змусило правопорушників зупинитися", - йдеться в повідомленні.
Щоб перетнути кордон, чоловіки знайшли двох неповнолітніх місцевих жителів 13 та 14 років, які їх супроводжували. За свою пригодницьку мандрівку із супроводом, кожен із порушників віддав переправникам по 8 тисяч доларів.
"Для з’ясування обставин та складання протоколів про вчинені адміністративні правопорушення, передбачені ст. 185.10 та 204-1 ККпАП чоловіків доставили до прикордонного підрозділу. Наразі співробітники оперативно-розшукового підрозділу Мукачівського загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі", – додають у дописі.
Додамо, пикордонна служба встановила обмеження для перебування у прикордонній зоні на заході України. Зокрема, аби змінімізувати незаконну втечу за кордон.
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