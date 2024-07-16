Ухилянти намагалися втекти з України за допомогою підлітків: їх зупинили постріли

Кожен із порушників віддав переправникам по 8 тисяч доларів.

Прикордонники зупинили біля кордону з Угорщиною групу чоловіків, яких супроводжували підлітки.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, щосеред ухилянтів - двоє чоловіків з Запоріжжя, один зі Закарпаття та один з Прикарпаття.

"Зрозумівши, що їх викрито, спритники спробували втекти. Та військовослужбовці здійснили попереджувальний постріл, що змусило правопорушників зупинитися", - йдеться в повідомленні.

Ухилянти намагалися втекти до Угорщини

Щоб перетнути кордон, чоловіки знайшли двох неповнолітніх місцевих жителів 13 та 14 років, які їх супроводжували. За свою пригодницьку мандрівку із супроводом, кожен із порушників віддав переправникам по 8 тисяч доларів.

Ухилянти намагалися втекти до Угорщини

"Для з’ясування обставин та складання протоколів про вчинені адміністративні правопорушення, передбачені ст. 185.10 та 204-1 ККпАП чоловіків доставили до прикордонного підрозділу. Наразі співробітники оперативно-розшукового підрозділу Мукачівського загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі", – додають у дописі.

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Додамо, пикордонна служба встановила обмеження для перебування у прикордонній зоні на заході України. Зокрема, аби змінімізувати незаконну втечу за кордон.

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