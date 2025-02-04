Ухилянти спробували втекти до Угорщини під шаром піску: чим це закінчилось (відео)

За таку "мандрівку" чоловіки мали заплатити переправникам від 8000 до 10 000 дол. кожен.

У Закарпатській області правоохоронці викрили 13 чоловіків у "КАМАЗі", які намагалися нелегально потрапити до Угорщини.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

На Закарпатті працівники Держприкордонслужби разом з працівниками СБУ та поліції зупинили вантажівку, яка прямувала до кордону. В обладнаній схованці машини під вантажем піску перебували 13 чоловіків з дев’яти українських областей. Усі вони намагалися нелегально потрапити до Угорщини.

За такі "послуги" клієнти повинні були заплатити переправникам від 8000 до 10 000 дол. кожен.

Правоохоронці затримали водія вантажівки та двох спільників. Відкрито кримінальне провадження.

На Закарпатті затримали 13 чоловіків, які намагалися втекти з України під шаром піску

До слова, раніше на Закарпатті прикордонники знайшли чоловіка, який намагався незаконно потрапити до Румунії через гори, але замерз і не зміг продовжити свій шлях.