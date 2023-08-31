Ухилянти від мобілізації заплатили посадовцям десятки мільйонів доларів — Арахамія

Від 3 тисяч до 15 тисяч доларів військовозобов’язані українці витрачали на підкуп посадових осіб, щоб не потрапити до війська.

Громадяни України витратили десятки мільйонів доларів, щоб отримати сфальсифікований документ, який дозволяв ухилитися від призову до армії.

Про це в ефірі телемарафону сказав народний депутат Давид Арахамія, коментуючи наслідки перевірок системи військово-лікарських комісій в Україні.

За його словами, порушень було виявлено дуже багато.

“Люди сплачували дійсно від 3 тисяч доларів до 15 тисяч доларів за те, щоб зробити собі документ, який чи тимчасово не дозволяв призвати до армії, або на постійній основі, тобто за допомогою ступеню інвалідності”, - повідомив нардеп.

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Давид Арахамія стверджує, що шляхом підрахунків можна дійти висновку, що на ухилення від мобілізації “було витрачено десятки мільйонів доларів громадянами України на підкуп відповідних посадових осіб по всій території країни”.

“Десь це було більшого ступеня, десь меншого, але точно можна сказати, що немає жодного регіону, в якому не було такої шаленої корупції при роботі цих органів", - наголосив він.

Нагадаємо, напередодні президент Зеленський повідомив, що тисячі військовозобов’язаних українців виїхали за кордон завдяки сумнівним рішенням військово-лікарських комісій.

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