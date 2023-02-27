Ухилянти вишукують нові способи, аби втекти за кордон: у ДПСУ розповіли найкумедніші історії

Українські прикордонники регулярно виявляють військовозобов'язаних громадян, які в той чи інший спосіб намагаються незаконно виїхати за межі країни.

Про це інформує Західне регіональне управління ДПСУ.

Так, впродовж минулого тижня на кордоні з Угорщиною та Румунією виявили шість таких порушників.

Троє із них надали комплекти фальшивих документів про встановлення факту здійснення догляду за іншими особами. Усі троє – закарпатці, одночасно заїхали в пункт пропуску "Лужанка" різними автівками.

Підроблене пенсійне посвідчення намагався використати 21-річний мешканець Житомирщини, а сфальшовану довідку ВЛК – 42-річний киянин, які також прямували через цей пункт пропуску.

А 35-річний мешканець Харківщини мав намір виїхати до Румунії за системою "Шлях". До пункту пропуску "Дякове" громадянин прибув вантажним автомобілем "ДАФ", яким керував інший водій. Під час перевірки прикордонники виявили кілька ознак, які вказували на те, що надані ним документи є підробленими.

До того ж, оперативники загону з’ясували, що ухилянт взагалі не має водійського посвідчення відповавідної категорії на право керування вантажними транспортними засобами.

На Буковині впродовж вихідних прикордонники затримали 9-х громадян, які намагалися незаконно потрапити до Молдови й Румунії.

Так,минулої ночі на одному з контрольних постів Дністровського району Чернівецької області зупинили для перевірки мікроавтобус. У салоні авто перебували троє українців призовного віку – мешканців Донецької та Харківської областей

Чоловіки не змогли пояснити прикордонникам мету свого перебування у контрольованому прикордонному районі, а згодом зізнались про намір незаконно перетнути українсько-молдовський кордон.

Окрім цього, на вихідних затримали ще 6-х військовозобов’язаних, які в незаконний спосіб намагалися перетнути державний рубіж. Порушниками кордону виявилися мешканці Київської, Дніпропетровської й Сумської областей.

Як ухилянти намагаються втекти за кордон

У ДПСУ періодично звітують, як деякі військовозобов'язані українці незаконно намагаються перетнути кордон і втекти до інших держав.

25 лютого водії автобуса пообіцяли ухилянтові вивезти його за кордон та влаштували "квест" прикордонникам.

Місяць тому на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який вдавав із себе жінку. Чоловік був вбраний у жіночий одяг та навіть нафарбував нігті.

Також повідомлялося, що 25-річний ухилянт заблукав на Закарпатті і сам викликав поліцію.

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