Ухилянти заплатили по 8 тисяч доларів за виїзд за кордон: чим це закінчилося

В Одеській області прикордонники Білгород-Дністровського загону зупинили мікроавтобус, водій якого намагався вивезти за кордон п’ятьох військовозобов’язаних чоловіків. За свою поїздку вони заплатили перевізникові по 8 тисяч доларів кожен.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Мешканці Миколаївської, Одеської та Львівської областей відшукали послуги нелегального транспортування серед оголошень в Інтернет. Перевізником виявився 68-річний житель Одещини, який за 8 тисяч доларів пообіцяв перевезти ухилянтів за кордон і підробити їхні військово-облікові документи.

Завдяки інформації оперативних співробітників перевізника та його пасажирів затримали на транзитній ділянці автодороги Одеса-Рені.

Щодо потенційних втікачів за кордон складено адміністративно-процесуальні документи за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону). Прикордонники також направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Перевізнику загрожує кримінальна відповідальність за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Нагадаємо, раніше на Одещині викрили далекобійника, якого підозрюють у незаконному перевезені людей через кордон. У його машині сховалися два ухилянти, які планували втекти до Молдови.

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