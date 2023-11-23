Ухилянтів у Харкові шукатимуть в розважальних закладах — ОВА

У Харкові посилять перевірку документів у чоловіків призовного віку.

Ухилянтів у Харкові збираються шукати в розважальних закладах. Таке рішення ухвалила місцева влада.

Про це каже очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він розповів, що 23 листопада відбулося чергове засідання Ради оборони Харківської області, під час якого обговорювалися мобілізаційні процеси у регіоні.

За словами Синєгубова, у цьому напрямку мають працювати всі відповідальні органи та служби у співпраці з територіальними центрами комплектування.

"Перевірку наявності військово-облікових документів слід посилити у розважальних закладах", - зазначив Синєгубов.

Мобілізація в Україні

В Україні хочуть змінити правила мобілізації під час воєнного стану. Законопроєкт №10209 зареєстрували у Верховній Раді. Серед іншого пропонується мобілізувати за письмовою згодою. Призивати тих, хто має відстрочку або бронювання, працівників правоохоронних органів. А також звільнятися зі служби за власним бажанням і залучати безробітних до робіт з відновлення інфраструктури.

Читайте також: