Ухилянтів від мобілізації можуть повернути до України: названо юридичну підставу

Військовозобов’язаних чоловіків, які виїхали з України, купивши довідки у корумпованих посадовців військово-лікарської комісії (ВЛК), можуть повернути до України.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, для екстрадиції громадянина України з території інших країн необхідна юридична підстава, а саме зареєстроване кримінальне провадження, в якому певна особа набула статусу підозрюваного.

"Такий механізм можливий, коли людина купила довідку, коли вона на підставі фальшивих документів незаконно перетнула державний кордон. Тут уже питання до правоохоронних органів, як вони швидко реєструватимуть провадження, повідомлятимуть про підозру", - заявив Веніславський.

Він наголосив, що використання придбаних довідок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби по суті є використанням фальшивих документів. За це в Україні, згідно з Кримінальним кодексом, передбачено відповідальність.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що у Верховній Раді готують до ухвалення спеціальний закон, який забезпечить окремий режим тримання для тих, кого повертатимуть з-за кордону до України під час війни. Це дозволить запустити механізм екстрадиції насамперед для українських топкорупціонерів, а згодом черга надійде і до тих, хто переховується за кордоном від мобілізації.

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