Ухилянтів, які тікають за кордон, попередили про нову небезпеку – фото

На гірських маршрутах поруч із кордоном України та Румунії з’явилося багато ведмедів. Чоловіків, які тікають за кордон, попередили про небезпеку.

Про це пише пресслужба ДПСУ.

Там розповіли, що минулої доби прикордонний наряд помітив на залишках снігу сліди ведмедя та розкидані на місцевості речі.

"Хоч і більшість гірських маршрутів закриті, категорія охочих їх здолати все ж має місце. "Туристи" відправляються у високогірʼя, зазвичай розпланувавши подальше проживання за кордоном, тому й речей беруть з собою чимало. А коли ноші стає тяжче нести, їх просто кидають у лісі. Серед залишеного часто є їжа, що й стає причиною збільшення випадків появи диких звірів", - пояснили прикордонники.

Сліді ведмедів біля українсько-румунського кордону / Фото: Державна прикордонна служба України

Сліді ведмедів біля українсько-румунського кордону / Фото: Державна прикордонна служба України

Сліді ведмедів біля українсько-румунського кордону / Фото: Державна прикордонна служба України

Сліді ведмедів біля українсько-румунського кордону / Фото: Державна прикордонна служба України

В ДПСУ просять утриматись від відвідування закритих гірських маршрутів вздовж кордону – це може бути небезпечним для життя.

Нагадаємо, у ДПСУ повідомили, що зміниться для чоловіків від 18 травня при перетині кордону.

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