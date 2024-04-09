Ухилявся від мобілізації: на Полтавщині чоловіка після заяви у суді відпустили на волю

У Полтавській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який ухилявся від мобілізації. На суді він заявив, що планує служити по контракту.

Про це йдеться у вироку Котелевського районного суду Полтавської області.

За даними суду, чоловіка у жовтні 2023 року ВЛК визнала придатним до мобілізації. Тоді ж йому вручили повістку на листопад 2023 року, проте чоловік не прийшов до ТЦК.

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що уникав мобілізації, оскільки доглядав за хворою бабусею. Чоловік додав, що зараз ситуація змінилась і він планує служити у ЗСУ за контрактом. Житель Полтавщини просив суд не відправляти його до в'язниці.

Прокурор на суді також просив не карати чоловіка, а призначити йому іспитовий термін, оскільки підсудний хоче служити за контрактом.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі. Суддя звільнив чоловіка від відбування реального терміну, встановивши рік іспитового.

Вирок суду

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ звернувся до українців.

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