Ухилявся від служби та отримував зарплату війського: на Ченігівщині судитимуть депутата

За цей час депутат незаконно отримав понад 157 тисяч грн зарплати військового.

У Чернігівській області депута Семенівської міської ради судимуть як ухилянта.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що затриманий отримував зарплату військовослужбовця, проте не з’являвся на військову службу, хоча був мобілізованим.

“Депутат був мобілізований після початку російського вторгнення, проте протягом 5 місяців фактично не виконував обов’язки військової служби. Його безпосередній начальник не реагував на відсутність підлеглого військовослужбовця та навпаки фіксував у службовій документації, що той начебто несе службу в прикордонних нарядах”, — ідеться в повідомленні.

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Ба більше, за цей час депутат незаконно отримав понад 157 тисяч грн зарплати військового та спеціальні надбавки, які передбачені законодавством.

“Він обвинувачується в ухиленні від виконання обов’язків військової служби та шахрайстві (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років”, — зазначили в ДБР.

Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Тим часом за неявку до ТЦК та СП в Івано-Франківській області розшукують майже 40 тис. ухилянтів від мобілізації.

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