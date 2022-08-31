Ухилянт ставав "студентом": у Чернівцях жінка за місяць заробила 150 тис. євро на фальшивих документах

Лише за серпень підозрювана заробила 150 тис. євро, підробляючи документи.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними слідства, жителька Чернівців продавала ухилянтам "студентські квитки" європейських навчальних закладів, за допомогою яких чоловіки могли виїжджати за кордон в умовах воєнного стану. За свої послуги вона просила 4-4,5 тис. євро.

Поліцейські викрили зловмисницю під час отримання 2 тис. євро за надання повного пакета документів для виїзду за кордон. Раніше отримала, як завдаток, аналогічну суму.

Слідство встановило, що лише в серпні зловмисниця заробила на "студентських квитках" 150 тис. євро. Підозрювану затримали. Їй обрали запобіжний захід з можливістю внесення застави. Триває слідство.

Нагадаємо, в Києві науковець за 1 500 євро допомагав ухилянтам ставати "польськими студентами".

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